Московская область уделяет большое внимание цифровизации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ее рамках в различные сферы внедрили искусственный интеллект: здравоохранение, образование, благоустройство, ЖКХ и другие. Он помогает следить за безопасностью жителей, контролировать обращение со стройотходами, а также записываться к врачам.

«Важно, что президент очень четко и на Госсовете, который прошел не так давно, подчеркнул важность цифровой трансформации. Это быстро, удобно, дешево, эффективно. Не только передача данных в электронном виде, но и ИИ, который заменяет рутинную работу человека, его внедрение очень важно», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в 2023 году в Московской области было 22 продукта с применением ИИ, в этом году их число увеличилось до 35. Он отметил, что Подмосковье взяло премию по контролю качества школьного питания. Раньше за этим следил только специально обученный человек, сейчас к работе подключили искусственный интеллект.

«Сегодня это уже реалии жизни, мы не будем отмахиваться, будем дальше искать. Наши молодые и опытных программисты стараются и дальше внедрением заниматься. Приятно, что каждый год все больше и больше направлений используют ИИ», — заключил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что нейросети прочно закрепились в современном мире. Они развиваются, начинают лучше работать и могут значительно облегчить жизнь человека.