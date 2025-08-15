Ветерану Великой Отечественной войны и почетному жителю Мытищ Наталье Беликовой исполнилось 100 лет. С юбилеем ее поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Великая Отечественная война началась, когда Наталье Беликовой было 16 лет. Она помогала бороться с зажигательными бомбами на крышах и рыть противотанковые рвы. Под обстрелами девушка ходила на работу, а в 1942 году стала телефонисткой центрального узла, обеспечивая связь в осажденном Ленинграде.

После войны Наталья Беликова переехала в Мытищи вместе с мужем. Там почти 30 лет женщина трудилась на комбинате «Стройпластмасс». Своим примером она показывала молодым специалистам преданность делу.

«От всей души желаю Наталье Андреевне крепкого здоровья, тепла и заботы близких», — написал губернатор в Telegram-канале.

За заслуги Наталью Андреевну наградили медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», а также юбилейными медалями ко Дню Победы.