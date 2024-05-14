Быков разных пород представят на выставке в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:29 Быков разных пород представят на выставке в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Выводка быков-производителей пройдет на базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» 15 мая. На выставке представят более 20 быков десяти пород.

Около 30 ведущих региональных племенных предприятий входят в состав ГЦВ. Холдинг обеспечивает 45% рынка семени быков-производителей в стране. Сейчас в банке семени компании хранится 4,2 миллиона доз спермы от быков 18 пород молочного и 11 пород мясного направлений продуктивности.

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Отмечается, что мероприятия посетят руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, а также студенты профильных ВУЗов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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