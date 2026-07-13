Бутик-отель «Сенешаль» в Солнечногорске расширил номерной фонд

В Солнечногорске на берегу озера Сенеж находится бутик-отель «Сенешаль». За десять лет своего существования он превратился из камерного загородного особняка в один из самых престижных пятизвездочных комплексов Подмосковья.

Два года назад в отеле началось строительство новых корпусов, и уже этой весной он распахнул двери обновленного комплекса. Теперь в трех корпусах насчитывается 29 роскошных апартаментов.

Ландшафтные работы подчеркивают размах произошедших перемен. Просторная территория с собственным пирсом и выходом к озеру стала еще привлекательнее для гостей круглый год.

Архитектурная концепция отеля выдержана во французском стиле аристократичного шале. Старые корпуса сохранили дух дворянской усадьбы с антикварной мебелью и подлинными произведениями искусства. Фрески, расписанные вручную, камин с искусной резьбой, мягкий свет красивых светильников — все это создает неповторимую атмосферу.

Новые корпуса встретили гостей современной дизайнерской роскошью: панорамные окна с видом на озеро, дизайнерские светильники, мраморные полы, премиальный текстиль. Каждый номер спроектирован так, что с любой точки открывается потрясающий вид на водную гладь Сенежа.

Главное отличие отеля от других премиальных объектов — не просто архитектурное великолепие, а отношение к деталям. Команда из 69 высококлассных специалистов работает как единый механизм, где каждый знает предпочтения гостей и предугадывает желания. Именно благодаря этому слаженному коллективу отель удерживает статус пятизвездочного.