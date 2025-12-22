Буньковский культурно-спортивный комплекс открыли после ремонта

Церемония открытия обновленного культурно-спортивного комплекса прошла в поселке Новостройка Богородского округа. В прошлом году дом культуры отметил свой 15-летний юбилей, но настоящим подарком стала новость о включении в 2025 году этого объекта в госпрограмму Московской области «Культура и туризм Подмосковья».

Были отремонтированы фасад и кровля здания, проведена отделка внутренних помещений, закуплена новая мебель. Появились новые интерьеры и современное техническое оснащение.

После обзорной экскурсии гостей ждала торжественная часть и праздничная программа. Среди почетных гостей были начальник Управления культуры Елена Дмитроченко, заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов, который лично следил за каждым этапом преображения, коллеги по творческому цеху.

Праздничное настроение со сцены дарили солисты и творческие коллективы культурно-спортивного комплекса, а также артисты Районного дома культуры и Ногинского центра культуры и творчества «Глухово».

Дом культуры — настоящий центр притяжения для жителей деревни Большое Буньково. В нем действуют 24 клубных формирования и спортивные секции, которые посещают более 400 человек разного возраста — от четырех до 86 лет. Теперь это не только место досуга, но и площадка для общения, вдохновения, обмена творческими идеями.