Бункер для крупногабаритных отходов появится в Солнечногорске

В Солнечногорске первый заместитель главы округа Александр Кузьмин встретился с жителями улицы Крупской для обсуждения вопросов благоустройства. В центре внимания — состояние детской площадки, своевременный покос травы, состояние бордюров и улучшение контейнерной площадки.

Чтобы решить проблему с переполненными контейнерами, достигнута договоренность об установке дополнительного контейнера для ТКО и бункера для крупногабаритного мусора. Управляющая компания «Креатив» будет обслуживать детскую площадку, оперативно косить траву и оценит стоимость ремонта бордюров.

«Такие выезды — не просто формальность. Это возможность услышать вопросы жителей напрямую, на месте понять, что можно сделать лучше. Все поручения зафиксированы в протоколе — будем строго контролировать их выполнение», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Подобные встречи с жителями проводятся еженедельно для оперативного решения проблем и повышения качества жизни.