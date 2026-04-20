Бульвар в Богородском округе обновят к началу осени

В Богородском округе готовятся к масштабному обновлению одноименного бульвара. Это одно из ключевых общественных пространств, которое соединяет сразу несколько районов: Новое и Старое Заречье, а также Центральный микрорайон.

Речь идет о территории площадью около четырех гектаров и протяженностью почти километр, которая в ближайшие месяцы кардинально изменит свой облик.

Концепция благоустройства получила название «городская ткань». Она напрямую связана с историей местной текстильной промышленности, долгое время формировавшей облик и характер территории. Этот образ планируют отразить в оформлении пространства и его архитектурных решениях.

Проект предусматривает полное обновление инфраструктуры: появятся новые пешеходные маршруты, современное освещение и система видеонаблюдения, а также навигация и элементы городского дизайна.

Для отдыха жителей обустроят зоны с навесами и качелями, приведут в порядок лестницы, установят фонтан и проведут комплексное озеленение.

Завершить работы планируется уже в сентябре, после чего бульвар станет современной и комфортной прогулочной зоной, объединяющей разные части округа в единое городское пространство.