Бульвар в Богородском округе обновят к началу осени
В Богородском округе готовятся к масштабному обновлению одноименного бульвара. Это одно из ключевых общественных пространств, которое соединяет сразу несколько районов: Новое и Старое Заречье, а также Центральный микрорайон.
Речь идет о территории площадью около четырех гектаров и протяженностью почти километр, которая в ближайшие месяцы кардинально изменит свой облик.
Концепция благоустройства получила название «городская ткань». Она напрямую связана с историей местной текстильной промышленности, долгое время формировавшей облик и характер территории. Этот образ планируют отразить в оформлении пространства и его архитектурных решениях.
Проект предусматривает полное обновление инфраструктуры: появятся новые пешеходные маршруты, современное освещение и система видеонаблюдения, а также навигация и элементы городского дизайна.
Для отдыха жителей обустроят зоны с навесами и качелями, приведут в порядок лестницы, установят фонтан и проведут комплексное озеленение.
Завершить работы планируется уже в сентябре, после чего бульвар станет современной и комфортной прогулочной зоной, объединяющей разные части округа в единое городское пространство.