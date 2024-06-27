Бульвар Победы в Белоозерском благоустроят в сентябре

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В Воскресенске начались работы по созданию нового места отдыха в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы по благоустройству бульвара Победы в городе Белоозерский завершат к сентябрю.

Глава городского округа Алексей Малкин сообщил, что более трех тысяч наших жителей отдали свой голос за благоустройство именно этого места.

Так, в планах провести комплексное обновление, включающее в себя замену покрытий, улучшение зеленых насаждений, модернизацию освещения, а также обновление детской игровой площадки. На территории установят малые архитектурные формы и отремонтируют памятник героям Великой Отечественной войны.
Отметим, что проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и народной программы партии «Единая Россия». Его целью является создание благоприятной современной городской среды, контроль осуществления планов комплексного благоустройства дворовых территорий и парковых зон.

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