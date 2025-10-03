Бульвар на улице Пионерской в Коломне благоустроят в 2025 году
Благоустройство общественного пространства проводилось по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Скоро обновленный бульвар станет гармоничным дополнением скверу имени Конотопа, обустроенному два года назад.
Большая часть работ по благоустройству завершилась: были уложены новые тротуарные покрытия, пространство украсили молодые клены и разнообразные декоративные растения. Для удобства отдыхающих установлены вместительные и прочные лавочки, а также современные урны, соответствующие эстетическому облику зоны.
Дополнительно обновили осветительную систему: теперь территорию освещают качественные уличные фонари и оригинальные гирлянды. Надежность и безопасность пространства обеспечат установленные камеры видеонаблюдения новейшего образца, позволяющие оперативно реагировать на любые ситуации.
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев отметил: «Общественное пространство станет прекрасным местом для неспешных прогулок и спокойного отдыха. Особенно красив наш бульвар сейчас — в сезон золотой осени».
Стоит подчеркнуть, что до окончания октября 2025 года округ пополнится пятью новыми зонами отдыха. Наряду с бульваром на улице Пионерская будут открыты пространство возле кинотеатра «Горизонт», сквер имени адмирала С. Г. Горшкова, парк 50-летия Октября и сквер имени Катукова в городе Озеры.