Бульвар на улице Пионерской в Коломне благоустроят в 2025 году

Благоустройство общественного пространства проводилось по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева . Скоро обновленный бульвар станет гармоничным дополнением скверу имени Конотопа, обустроенному два года назад.

Большая часть работ по благоустройству завершилась: были уложены новые тротуарные покрытия, пространство украсили молодые клены и разнообразные декоративные растения. Для удобства отдыхающих установлены вместительные и прочные лавочки, а также современные урны, соответствующие эстетическому облику зоны.

Дополнительно обновили осветительную систему: теперь территорию освещают качественные уличные фонари и оригинальные гирлянды. Надежность и безопасность пространства обеспечат установленные камеры видеонаблюдения новейшего образца, позволяющие оперативно реагировать на любые ситуации.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев отметил: «Общественное пространство станет прекрасным местом для неспешных прогулок и спокойного отдыха. Особенно красив наш бульвар сейчас — в сезон золотой осени».

Стоит подчеркнуть, что до окончания октября 2025 года округ пополнится пятью новыми зонами отдыха. Наряду с бульваром на улице Пионерская будут открыты пространство возле кинотеатра «Горизонт», сквер имени адмирала С. Г. Горшкова, парк 50-летия Октября и сквер имени Катукова в городе Озеры.