Бульвар имени Антона Чехова благоустроят в Чеховском округе до 20 декабря

Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов проверил качество благоустройства бульвара Антона Чехова. Работы на объекте завершат до 20 декабря.

По поручению главы Чехова Михаила Собакина, его заместитель Артем Попов проверил, как благоустраивают общественную территорию — бульвар Антона Чехова. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Строители уже обновили покрытие бульвара, построили новые лестницы и оборудовали объект пандусами. Помимо этого, там реконструировали фонтан, посадили деревья и кустарники, установили арт-объекты. Бульвар оснастили современной системой освещения и видеонаблюдения.

Сейчас на объекте устанавливают панели главной входной группы, монтируют перголы и ограждения, укладывают тротуарную плитку.

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