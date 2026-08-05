Бульдозер пополнил автопарк коммунальных служб в Дубне

Предприятие «Чистый город» в Дубне получило новый бульдозер и три многофункциональные машины. Обновление техники позволит повысить эффективность уборки городских улиц в течение всего года.

Автопарк коммунальных служб Дубны продолжает обновляться. На баланс МБУ «Чистый город» поступил новый мощный бульдозер, который зимой будет использоваться на полигоне для размещения и уплотнения снега, вывезенного с городских улиц.

Кроме того, три многофункциональные машины, приобретенные этим летом, уже приступили к работе. В теплое время года они используются для уборки дорог в качестве пылесосов, а зимой после установки отвала смогут выполнять функции современной снегоуборочной техники.

Новую технику во время рабочего визита оценил депутат Государственной Думы РФ Сергей Пахомов. Он встретился с коллективом предприятия, сотрудники которого круглогодично отвечают за чистоту и порядок в городе.

«Удивительно: в коллективе около пятидесяти человек, и каждый хотел не столько задать вопрос, сколько рассказать, как хорошо у них все работает и какой новой техникой пополнилось предприятие. Люди действительно гордятся своим городом и своей работой», — отметил Сергей Пахомов.

Сотрудники МБУ «Чистый город» отмечают, что обновление автопарка позволит быстрее выполнять задачи по содержанию городских территорий и поддерживать порядок на улицах Дубны в любое время года.