Будущим родителям в Химках рассказали о правилах перевозки детей

В роддоме Химок сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию для будущих мам. Рейды и беседы проводят регулярно в разных районах округа, чтобы охватить как можно больше участников дорожного движения.

Специалисты провели инструктаж по правилам перевозки детей в автомобилях. Они объяснили, как правильно выбрать детское кресло, чтобы минимизировать риск ДТП в темное время суток, а также ответили на все вопросы участников.

Безопасность детей в автомобиле в первую очередь зависит от родителей и водителей. Поэтому важно сделать все возможное для защиты маленьких пассажиров.

«Самое главное для безопасности наших детей — это правильно организовать перевозку в автомобиле, со специальным креслом. Регулярные рейды и беседы помогают повысить осведомленность родителей и водителей», — отметила депутат Юлия Мамай.

Основным элементом безопасности является детское удерживающее устройство. Его нужно выбирать в зависимости от возраста, веса и роста ребенка. Для самых маленьких предусмотрены автолюльки. Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули важность надежности креплений и замков кресла.

«Безопасность ребенка — наша приоритетная задача с первых дней его жизни. Именно поэтому мы рассказываем будущим родителям о необходимости использования детских удерживающих устройств в первой поездке из роддома. Мы подробно объясняем, как выбрать детское кресло, соответствующее возрасту и весу ребенка», — рассказала исполняющий обязанности инспектора группы по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Химкам Ангелина Врабие.

Также важно использовать светоотражающие элементы на одежде и детских колясках. Это помогает пешеходам быть более заметными для водителей в темное время и в условиях плохой видимости.