Будущим родителям рассказали о партнерских родах на дне открытых дверей в МОЦОМД

В Центре охраны материнства и детства Подмосковья прошел День открытых дверей. Будущие родители смогли посмотреть, как устроено родильное отделение, увидеть палаты и пообщаться с врачами.

Сейчас многие женщины выбирают партнерские роды — когда рядом с ними в родзале находится близкий человек, чаще всего отец ребенка. По мнению врачей, это помогает женщине чувствовать себя увереннее и спокойнее, а сами роды проходят легче.

«Партнерские роды — это осознанный выбор семьи, и медицинский персонал создает все условия для комфортного и безопасного присутствия партнера во время родов. Помимо этого, мы проводим специальные занятия для подготовки партнеров, на которых рассказываем об этапах родов, методах поддержки и роли партнера в процессе», — подчеркнула ведущая дня открытых дверей, врач акушер-гинеколог Анна Бесараба.

Медики отмечают, что все больше будущих отцов активно участвуют в подготовке к рождению ребенка и хотят быть рядом в этот важный момент. В Центре такие роды проходят бесплатно, если нет медицинских противопоказаний у мамы и партнера, и все нужные анализы сданы.

На встрече также обсудили, как ухаживать за новорожденным и мамой после родов. Врачи рассказали о пользе грудного вскармливания, важности правильного питания, режиме дня для малыша и способах избежать послеродовую депрессию.