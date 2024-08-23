Будущим первоклассницам из Серпухова вручили подарочные наборы к школе

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Сестры Анастасия и Таисия из Серпухова получили подарочные наборы к школе. Девочки пойдут в первый класс в школу № 19 имени Романа Катасонова.

Подарки девочкам вручили глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с председателем местного совета депутатов Михаилом Шульгой и начальником Окружного управления социального развития № 17 Ириной Ермаковой.

«В рюкзаке собрано все самое необходимое для успешного начала учебного года: тетради, пенал, канцелярия, краски, цветная бумага и картон, альбом для рисования, пластилин и многое другое», — отметил Никитенко.

Сестры воспитываются в дружной семье. Их старший брат Александр пойдет в третий класс. Мама ребят Анна Николаевна довольна образовательным учреждением и разнообразными секциями. Ее дети занимаются борьбой, гимнастикой и рисованием.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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