Будущим мамам из Луховиц рассказали о медицинской помощи

Врачи Луховицкой больницы организовали мероприятие для будущих мам, направленное на повышение их информированности о доступной медицинской помощи. Специалисты предоставили подробную информацию о широком спектре медицинских услуг, предназначенных для поддержания и укрепления репродуктивного здоровья женщин.

Врачи акушерско-гинекологического отделения Луховицкой больницы подробно рассказали будущим родителям о различных лечебно-диагностических процедурах, доступных в медицинском учреждении на всех этапах беременности и после родов. Участницы встречи получили информацию о подготовке к родам, включая советы по правильному питанию, режиму дня, способам релаксации и техникам дыхания. Особое внимание было уделено вопросам психологической поддержки беременных женщин, а также аспектам ухода за новорожденными детьми. Помимо этого, специалисты больницы проинформировали будущих мам о регулярных мастер-классах и лекциях по здоровому образу жизни, которые проводятся в медицинском учреждении и охватывают широкий круг тем, связанных с материнством и детством.

«Проведение подобных праздников в Луховицах станет доброй традицией. Они направлены на информирование будущих родителей, создание позитивного настроя и укрепление семейных ценностей. Такие встречи позволяют беременным женщинам настроиться на счастливое материнство, почувствовать поддержку, получить ответы на волнующие их вопросы», — сообщила заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.

В женской консультации больницы работает кабинет доврачебного приема, который открыт ежедневно с 08:00 до 20:00. В этом кабинете женщины могут получить первичную медицинскую помощь и консультацию в день обращения без предварительной записи.