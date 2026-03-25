Будущим бизнесменам показали полный цикл производства в Химках

В подмосковных Химках прошел обучающий тур для будущих предпринимателей. Участники познакомились с полным циклом производства — от добычи сырья до появления готового бренда на полке магазина.

В рамках проекта «Путь воды: как товар попадает на полку» гости посетили завод по розливу. Экскурсанты прошли по цехам водоподготовки, где начинается подготовка сырья, и проследили за процессом в лабораториях контроля качества. Им показали, как работают линии розлива, упаковочное оборудование, складские комплексы и отдел маркетинга, отвечающий за продвижение готовой продукции. Организаторы сделали акцент на том, что конечный результат на полке зависит от безупречной работы всех этих подразделений.

После осмотра производственных мощностей состоялась встреча с сотрудниками предприятия. Участники задали вопросы о том, как грамотно начать свое дело, какие ошибки чаще всего совершают новички и где искать поддержку на региональном уровне. Разговор также затронул тему построения партнерских отношений с крупными производителями.

Депутат Артур Каримов поделился с начинающими бизнесменами своим взглядом на важность подобных практик.

«Любой бренд — это слаженная работа множества звеньев. Даже небольшая ошибка на производстве может привести к серьезным потерям. Именно поэтому начинающим предпринимателям так важна поддержка — например, возможность изучать лучшие практики на таких экскурсиях. Это помогает перенять опыт, избежать типичных ошибок и вывести продукт на рынок», — отметил он.

По словам организаторов, главная цель тура — дать реальные, прикладные знания о выстраивании бизнес-процессов. Участники смогли убедиться, что успех торговой марки строится на командной работе и строгом контроле на каждом этапе. Полученная информация поможет им более осознанно подойти к планированию первых этапов собственных проектов.