Будущий педагог начал работать дворником в школе в Шатуре

Студент Максим Чижиков подрабатывает в школе № 1 во время зимних каникул. В его обязанности входит расчистка пешеходных дорожек и подходов к зданию от снега.

27 января в Подмосковье выпало около 40% месячной нормы осадков. Среди тех, кто помогает школам работать в штатном режиме, — будущий учитель биологии и химии. Он успешно сдал первую сессию в Государственном гуманитарно-технологическом университете и на каникулах устроился в свою родную школу.

Его рабочий день начинается в шесть утра. Максим отвечает за расчистку тротуаров, подходов к запасным выходам и столовой. При усилении снегопада ему иногда приходится работать и вечером.

Студент рассказал, что работает уже три недели и сейчас убирает последствия второго мощного снегопада. Дела идут хорошо: он начинает рано утром, чтобы учащиеся и учителя с комфортом добирались до школы.

Несмотря на тяжелую работу, молодой человек сохраняет позитивный настрой и ловко справляется со своими задачами.