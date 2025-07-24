Будущий лесопарк «Массовка» начали проектировать в Дедовске

Проект благоустройства лесопарка «Массовка» находится на стадии проектирования. Завершить работы в лесополосе планируют к 2026 году.

Участок, который местные жители называют «Массовкой», станет уже третьей локацией на территории муниципального округа Истра, созданной по современным стандартам обустройства природно-ориентированных пространств для отдыха и спорта.

На площади более 40 гектаров планируют сделать освещенные дорожки и тропы, горки и лыжные трассы для зимнего отдыха, спортивные и детские площадки, памп-трек, воркаут и зону тихого отдыха с гамаками, качелями и амфитеатром. Кроме этого, создадут зону барбекю, площадку для выгула собак, кафе и пункт проката снаряжения.

Займутся и безопасностью парка, поэтому там появятся пост охраны и камеры системы «Безопасный регион». Для удобства посетителей вход в парк будет организован с трех направлений: со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозная, а также из деревни Черная.