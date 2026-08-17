Будущих выпускников бесплатно подготовят к ОГЭ и ЕГЭ в Воскресенске

Химическое предприятие совместно с образовательной платформой «99 баллов» объявила о начале конкурсного отбора участников проекта «УРАЛХИМиЯ». Победители получат возможность бесплатно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ 2027 года.

В новом учебном году организаторы предоставят 100 мест: 70 — для девятиклассников и 30 — для учащихся 11-х классов. Программа включает подготовку по химии, физике, математике и русскому языку, а также знакомство школьников с возможностями дальнейшего обучения и работы в химической отрасли.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «99 баллов», предоставить табель успеваемости за последний учебный год и написать мотивационное эссе объемом до 300 слов. В нем школьники должны рассказать о выборе будущего учебного заведения и объяснить, как участие в проекте поможет им подготовиться к поступлению.

Работы участников оценит экспертная комиссия, в которую войдут авторы курсов «99 баллов» и представители «Уралхима». Максимально можно набрать 40 баллов: до 10 баллов за мотивацию, грамотность и раскрытие темы эссе, а также до 10 дополнительных баллов за успеваемость.

Прием заявок продлится до 15 сентября включительно. С 16 по 20 сентября эксперты определят победителей, а 21 сентября начнется обучение.

Занятия будут проходить онлайн в индивидуальном темпе. Участники получат доступ к вебинарам, учебным материалам, заданиям и конспектам, а также смогут обращаться за поддержкой к кураторам и преподавателям.

«Участие в проекте „УРАЛХИМиЯ“ дает возможность готовиться к экзаменам бесплатно на уровне, сопоставимом с дополнительными занятиями с преподавателями. Победители получают дополнительные возможности при поступлении в вузы-партнеры, а наиболее активные участники смогут претендовать на практики и стажировки», — отметила Инесса Коген, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «ОХК „Уралхим“.

В рамках проекта для школьников также проходят встречи с представителями Группы «Уралхим» и преподавателями профильных вузов. Программа направлена не только на подготовку к экзаменам, но и на помощь в выборе будущей профессии.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. В состав Группы входят АО «ОХК „Уралхим“, ПАО „Уралкалий“ и АО „ТОАЗ“. Совокупные производственные мощности компании составляют около 25 млн тонн продукции в год, численность сотрудников превышает 38 тыс. человек.