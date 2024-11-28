Студентов пригласили на работу в клиническую больницу Ленинского округа

Сотрудники Видновской клинической больницы побывали в ступинском филиале областного медицинского колледжа № 2. Они встретились со студентами и пригласили их на работу в учреждение здравоохранения.

В профориентационном мероприятии участвовали заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов, главная медицинская сестра Наталья Сушкова и эпидемиолог Ольга Ненастина. Они рассказали студентам о работе больницы и перспективах, которые открываются перед молодыми специалистами.

Молодым людям предложили пройти в Видновской больнице практику, а по окончании обучения — трудостройство. «Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», — отметил Тимур Асанов.

Больница Ленинского округа также готова заключить с будущими сотрудниками договоры о целевом обучении в медицинских вузах. Молодые люди смогут учиться на бюджетной основе, а после прохождения практики гарантированно получат работу на три года минимум.

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