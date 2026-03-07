Будущих медиков поздравили с наступающим праздником в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился со студентками и преподавателями местного медицинского колледжа. Поводом стал приближающийся Международный женский день.

Студентки серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа с первых курсов пробуют себя в профессии. Они участвуют в движении «Волонтеры-медики», обучают навыкам первой помощи школьников, трудятся в детских центрах и больницах. Девушки работают в волонтерском цехе «Добрые руки», помогают бойцам в зоне СВО, их родным и ветеранам.

За подготовку будущих специалистов благодарственные письма депутата Госдумы Александра Когана получили преподаватели Татьяна Офицерова и Елена Суркова. За успехи в учебе и активную помощь людям отметили студенток Анастасию Бессмертную и Ульяну Лысову.

«Дорогие девушки! Быть медиком — это ежедневный подвиг, требующий твердости духа и милосердия, — обратился к собравшимся Алексей Шимко. — Пусть работа приносит благодарность и радость, а в душе всегда будет место теплу».