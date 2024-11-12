Сегодня 15:35 Будущих мам из Лобни пригласили на лекцию о беременности Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня
В Центральном парке Лобни состоится лекция «Скоро мама!», где будущие мамы смогут узнать важные аспекты подготовки к родам. Мероприятие пройдет в новом павильоне парка и будет полезным для всех, кто ожидает малыша.
Лекторий проведет Надежда Янчунтай — опытный инструктор по подготовке к родам и консультант по грудному вскармливанию. Она поделится практическими рекомендациями по выбору врача, акушерки и роддома, а также расскажет, что важно взять с собой в роддом и как подготовиться к жизни с новорожденным после выписки.
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