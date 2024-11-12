Будущих мам из Лобни пригласили на лекцию о беременности

В Центральном парке Лобни состоится лекция «Скоро мама!», где будущие мамы смогут узнать важные аспекты подготовки к родам. Мероприятие пройдет в новом павильоне парка и будет полезным для всех, кто ожидает малыша.

Лекторий проведет Надежда Янчунтай — опытный инструктор по подготовке к родам и консультант по грудному вскармливанию. Она поделится практическими рекомендациями по выбору врача, акушерки и роддома, а также расскажет, что важно взять с собой в роддом и как подготовиться к жизни с новорожденным после выписки.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.

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