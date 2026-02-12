Будущие учителя физкультуры соревновались в Раменском

В Подмосковье завершились состязания регионального этапа чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Технологии физического развития». Участники из шести муниципалитетов приехали в Раменский округ, чтобы побороться за звание лучшего в своей будущей профессии.

Площадкой для конкурсных испытаний стала Клишевская школа № 22. В течение нескольких дней молодые люди демонстрировали свои навыки. Им предстояло оценивать физическую подготовку волонтеров, принимать у них нормативы ГТО и интерпретировать результаты. Еще одно задание касалось продвижения здорового образа жизни в социальных сетях.

«Ребята защищали проекты на тему „Комплексная спортивная площадка“ и показывали, как умеют популяризировать физическую культуру», — рассказала индустриальный эксперт компетенции Наталия Постнова.

Для многих участие в чемпионате стало важным этапом профессионального становления.

«Это большие возможности, знакомство с новыми людьми и ценный опыт. Он поможет мне при поступлении в университет», — поделилась участница Анастасия Морозова, которая планирует стать учителем физической культуры.