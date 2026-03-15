Будущие студенты побывали на дне открытых дверей в Серпухове

Губернский колледж распахнул двери для абитуриентов и их родителей. Будущие студенты познакомились с образовательными программами и правилами поступления.

Первый заместитель директора Татьяна Молчанова рассказала о важности выбора специальности по душе и представила новый региональный проект поддержки поступающих в учреждения среднего профессионального образования.

«Мы хотим, чтобы каждый абитуриент нашел свое призвание, — отметила Татьяна Молчанова. — В колледже созданы все условия для развития талантов и получения востребованной профессии».

Ответственный секретарь приемной комиссии Алла Селезнева объяснила нюансы подачи документов и вступительных испытаний. Она рассказала о дополнительной подготовке, которая делает выпускников конкурентоспособными на рынке труда.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Студенты провели мастер-классы по физической культуре, дошкольному образованию и индустрии красоты. Будущие кинологи показали работу с собаками, спасатели продемонстрировали приемы первой помощи, а начинающие педагоги — методы работы с младшими школьниками. Абитуриенты также приняли участие в образовательном квесте по педагогике.