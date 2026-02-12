Будущие руководители школ прошли стажировку в Красногорске

В городском округе Красногорск завершилась стажировочная сессия проекта «Капитаны образования: кадровый резерв». Участниками второго потока программы министерства образования Московской области стали 55 человек.

Для стажеров провели экскурсию по Нахабинской средней общеобразовательной школе № 2. Им показали работу учреждения, познакомили с педагогическим коллективом и учениками, представили действующие практики обучения.

Проект нацелен на подготовку сильной команды будущих руководителей образовательных организаций Подмосковья. Участники получают условия для профессионального роста и карьерного развития.

«Первый поток стартовал в апреле 2025 года. Из 45 участников 16 уже заняли руководящие должности в школах», — рассказала заместитель начальника Управления государственного контроля в сфере образования министерства образования Московской области Ирина Новикова.

Она добавила, что главная задача второго потока — сформировать кадровый резерв директоров и создать систему подготовки, которая поможет внедрять современные технологии и повышать качество образования в регионе.

Ключевая часть обучения — стажировка в школе. Участники наблюдают за работой успешных управленческих и педагогических команд, изучают инновационные методы и ищут идеи для собственных проектов.

«Узнала о проекте из соцсетей и сразу решила участвовать. Я как раз вступила в должность, и эта программа помогает развивать способности и становиться профессионалом», — поделилась исполняющая обязанности директора Новопетровской школы Анна Спинева.

Финал обучения запланирован на май. Но поддержка участников на этом не завершится. Они останутся в профессиональных сообществах и продолжат обмениваться опытом на конференциях и встречах с коллегами.