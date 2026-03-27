Будущие родители познакомились с перинатальным центром в Балашихе

26 марта в Московском областном перинатальном центре в городе Балашиха прошла встреча для будущих родителей. Около 50 мам и пап пришли в учреждение, чтобы ознакомиться с условиями и персоналом, а также понять, подходит ли центр для будущих родов.

Встречал гостей врач акушер-гинеколог операционного блока Денис Исаев. Он провел экскурсию по территории учреждения, рассказал о возможностях центра и особенностях работы отделений. Врач представил родителям краткую, но информативную презентацию, которая охватила самые волнующие вопросы: что взять с собой в роддом, как подготовиться партнеру, если он хочет присутствовать на родах, почему важно рожать естественным путем, что такое «золотой час» и зачем он нужен родителям и младенцу.

Также медик рассказал о подарочном комплекте «Я родился в Подмосковье», который вручается роженицам по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года. В набор входят одежда на первый год жизни, предметы ухода за малышом и мамой, подушка для кормления, подогреватель для детского питания и другие необходимые вещи.

Денис Исаев отметил, что такие встречи он проводит уже не в первый раз. В основном будущих родителей интересуют сам процесс родов и возможные осложнения. Многие из мам и пап, как отметил врач, подвержены влиянию соцсетей и прислушиваются к советам блогеров, что не всегда безопасно. Поэтому важно доверять только квалифицированным специалистам и общаться с врачами.

Московский областной перинатальный центр открылся в Балашихе в 2004 году. Центр — флагман Подмосковья по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела и родовспоможению. Ежегодно здесь рождается более пяти тысяч детей.