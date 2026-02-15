Будущие предприниматели из Дмитрова посетили центр нейрокоррекции для детей

Группа старшеклассников из дмитровских и яхромских школ побывала в центре «Радужная зебра». Экскурсия состоялась в рамках проекта «Предпринимательские классы», действующего при местной торгово-промышленной палате.

Руководитель центра Елена Синдяева рассказала подросткам о направлениях работы учреждения. Специалисты «Радужной зебры» помогают детям с задержками речевого и психического развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также с трудностями школьного обучения. Гости смогли увидеть, как организован образовательный бизнес в сфере детской абилитации и формирования новых навыков.

По словам бизнес-тренера проекта Юлии Гусевой, это первое практическое занятие, на котором школьники познакомились с успешным примером предпринимательства. В планах организаторов — продолжить подобные встречи, чтобы будущие бизнесмены получали живое представление об операционных процессах и особенностях работы местных компаний.