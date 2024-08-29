Будущие первоклассники Серпухова получили подарочные рюкзаки с канцелярией

Фото: Телеканал «360»

Глава Серпухова Сергей Никитенко вручил рюкзаки для будущих первоклассников. В преддверии 1 Сентября он посетил многодетную семью, где к школе уже готовятся двойняшки.

Рюкзаки получили семилетние двойняшки Настя и Таисия. В этом году девочки пойдут в первый класс в школу № 19. Там уже учится их старший брат — третьеклассник Саша.

«Очень довольна школой, директором и преподавателями. Он у меня учится хорошо, ходит также на тренировки, в секцию греко-римской борьбы. Он будет их забирать и водить, приглядывать, поэтому под защитой будут девчонки», — поделилась многодетная мама Анна.

В подарочных рюкзаках находится все необходимое для учебы: карандаши, цветная бумага, пенал и многое другое. Такую систему поддержки инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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