Будущие медики познакомились с работой областного онкодиспансера в Подмосковье

Учащиеся подмосковного лицея № 1 побывали в областном диспансере. На экскурсии школьники узнали о работе в медцентре и о том, как сейчас диагностируют и лечат онкологию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава МО.

«Учащиеся имели возможность пообщаться с врачами различных специальностей: онкологами, радиологами, медсестрами и лаборантами. Каждый из них поделился своим опытом и рассказал о специфике своей работы», — поделилась главная медицинская сестра областного онкодиспансера Наталья Яснюк.

В ведомстве добавили, что учреждение стало для ребят местом для новых открытий. Благодаря таким встречам у школьников, мечтающих стать врачами, появляется стимул для достижений в учебе и будущей карьере.