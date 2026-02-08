Будущие медики из Серпухова пообщались с главврачом скорой помощи

В Серпуховском филиале Московского областного медколледжа прошла встреча студентов с главным врачом станции скорой медицинской помощи по региону Константином Масловым. Будущих специалистов поздравили с наступающим Днем студента и обсудили с ними актуальные вопросы.

Главный врач подчеркнул, что разговор о будущем экстренной медицины Подмосковья добавил ему оптимизма. Молодое поколение проявило живой интерес к работе службы скорой помощи и задало много острых вопросов, например, о гарантиях безопасности для медиков.

На встрече также присутствовали сотрудники Серпуховской подстанции. Они рассказали о трудовых буднях и провели мастер-классы. Под руководством старших товарищей студенты выступили в роли пострадавших и сотрудников бригады скорой помощи.

Руководитель филиала Татьяна Шепилова сообщила, что более 50 человек сейчас проходят целевое обучение. Это студенты второго и третьего курса, а также первокурсники, обучающиеся по специальности «лечебное дело».