Будущие директора школ начали практику в гимназии Подольска

В гимназии имени Подольских курсантов стартовал практический этап проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья 2.0». Участниками стали учителя и завучи, которые прошли отборочный тур и в будущем могут стать директорами школ.

Началось мероприятие со знакомства с опытом гимназии имени Подольских курсантов и с обзорной экскурсии по самому новому корпусу учреждения. Следующим этапом для участников проекта стал модуль «Один день с руководителем», на котором каждый поработал директором школы. Педагоги пробовали решать управленческие задачи.



В течение двух недель стажеры изучат работу ведущих школ региона. Освоят эффективные модели управления, инновационные методики учебно‑воспитательного процесса и современные образовательные технологии, пообщаются с административными и педагогическими командами.