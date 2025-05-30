«Будущее в надежных руках». Андрей Воробьев поздравил победителей школьного конкурса видеороликов о науке

Андрей Воробьев поздравил победителей видеоконкурса о науке

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковные школьники стали победителями и призерами конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Первые места получили Максим Запара и Софья Воропай, еще пять вошли в число лучших участников. С высокими результатами ребят поздравил губернатор Андрей Воробьев.

Конкурс проходит четвертый год по инициативе президента. Участники со всей страны создавали видеоролики о науке. Всего в этом году прислали около двух тысяч работ. Темой сезона стали электродвижение, космос, авиация, синтетические полимеры и дыхание.

«Спасибо вице-премьеру, сопредседателю Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрию Чернышенко за конкурс, который открывает много возможностей для маленьких талантов», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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В «Электродвижении» победил Максим Запара из школы № 4 в Краснознаменске, а в номинации «Внекорабельная эра: будущее в космосе» — ученица школы № 7 в Дубне Софья Воропай.

Жюри также высоко оценило «Лицей Протвино» за активное использование сервиса «Сферум».

«Поздравляю победителей, призеров, участников — будущее науки в надежных руках!» — написал губернатор в  Telegram-канале.

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