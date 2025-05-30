«Будущее в надежных руках». Андрей Воробьев поздравил победителей школьного конкурса видеороликов о науке

Подмосковные школьники стали победителями и призерами конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Первые места получили Максим Запара и Софья Воропай, еще пять вошли в число лучших участников. С высокими результатами ребят поздравил губернатор Андрей Воробьев .

Конкурс проходит четвертый год по инициативе президента. Участники со всей страны создавали видеоролики о науке. Всего в этом году прислали около двух тысяч работ. Темой сезона стали электродвижение, космос, авиация, синтетические полимеры и дыхание.

«Спасибо вице-премьеру, сопредседателю Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрию Чернышенко за конкурс, который открывает много возможностей для маленьких талантов», — сказал Воробьев.