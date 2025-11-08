В «Кибердоме» проходит СПО-фестиваль для студентов колледжей. От Московской области в нем принимают участие 60 студентов из колледжей и техникумов. На мероприятии они отрабатывают реальные сценарии защиты цифровой инфраструктуры: транспорта, здравоохранения, банковской сферы, рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева .

Студенты представляют восемь образовательных учреждений региона: Физтех-колледж в Долгопрудном, Ногинский, Раменский, Подольский колледжи, «Энергию» в Реутове, «Московию» в Домодедове, Ступинский техникум и колледж «Коломна».

Для участников организаторы подготовили интерактивные образовательные треки с мастер-классами, CTF-чемпионат и киберучения на уникальном фиджитал-киберполигоне.

«Ребята здесь не играют в хакеров, а реально учатся отражать настоящие кибератаки», — подчеркнул генеральный директор «Кибердома» Сергей Калмыков.

На фестивале они смогут проверить свои навыки в анализе сложного сетевого трафика и реверс-инжиниринге. Специалисты расскажут им о продвинутых методиках криптографии и инструментах OSINT-аналитики. Особое внимание на фестивале уделят практической подготовке.

Сейчас цифровизация не только ускоряет все процессы, но и делает их уязвимее. По словам губернатора Московской области, за девять месяцев российские ресурсы перенесли 560 тысяч DDoS-атак.

В Подмосковье работают над предотвращением уязвимостей с 2023 года, в том числе на более чем тысяче официальных ресурсов.

Для противодействия угрозам, подчеркнул Воробьев, нужны настоящие профессионалы, для которых кибербезопасность — часть мышления.

«В современном мире нас все больше окружает то, что связано с IT. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране, в Московской области были специалисты, которые могут обслуживать разные системы», — сказал он.

Ребят уже учат в ИТ-классах и колледжах региона. Кроме того, обучением занимаются и специализированные клубы, которых сейчас в Подмосковье пять: в Подольске, Клину, Ленинском округе, Электростали и Химках.