«Будущее результативной кибербезопасности». Воробьев — об участии подмосковных студентов в фестивале в «Кибердоме»
Воробьев: студенты Подмосковья стали участниками фестиваля по кибербезопасности
В «Кибердоме» проходит СПО-фестиваль для студентов колледжей. От Московской области в нем принимают участие 60 студентов из колледжей и техникумов. На мероприятии они отрабатывают реальные сценарии защиты цифровой инфраструктуры: транспорта, здравоохранения, банковской сферы, рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Студенты представляют восемь образовательных учреждений региона: Физтех-колледж в Долгопрудном, Ногинский, Раменский, Подольский колледжи, «Энергию» в Реутове, «Московию» в Домодедове, Ступинский техникум и колледж «Коломна».
Для участников организаторы подготовили интерактивные образовательные треки с мастер-классами, CTF-чемпионат и киберучения на уникальном фиджитал-киберполигоне.
«Ребята здесь не играют в хакеров, а реально учатся отражать настоящие кибератаки», — подчеркнул генеральный директор «Кибердома» Сергей Калмыков.
На фестивале они смогут проверить свои навыки в анализе сложного сетевого трафика и реверс-инжиниринге. Специалисты расскажут им о продвинутых методиках криптографии и инструментах OSINT-аналитики. Особое внимание на фестивале уделят практической подготовке.
Сейчас цифровизация не только ускоряет все процессы, но и делает их уязвимее. По словам губернатора Московской области, за девять месяцев российские ресурсы перенесли 560 тысяч DDoS-атак.
В Подмосковье работают над предотвращением уязвимостей с 2023 года, в том числе на более чем тысяче официальных ресурсов.
Для противодействия угрозам, подчеркнул Воробьев, нужны настоящие профессионалы, для которых кибербезопасность — часть мышления.
«В современном мире нас все больше окружает то, что связано с IT. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране, в Московской области были специалисты, которые могут обслуживать разные системы», — сказал он.
Ребят уже учат в ИТ-классах и колледжах региона. Кроме того, обучением занимаются и специализированные клубы, которых сейчас в Подмосковье пять: в Подольске, Клину, Ленинском округе, Электростали и Химках.