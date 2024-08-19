«Будет потеплее». Жителям Подмосковья рассказали о погоде на неделю

Жителей Московской области в ближайшую неделю ждет теплая погода, но несколько дней будут идти дожди. Такой прогноз 360.ru озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик рассказал, что сегодня температура достигнет «июльских» 28 градусов, а затем будет немного снижаться.

«Совершенно определенно, будет потеплее. Но самый теплый день будет только сегодня, потому что потом нас ждет два шага вниз по температурной шкале», — отметил он.

Шувалов предупредил, что с 20 августа из-за идущей с запада ложбины с фронтальными разделами в регионе похолодает.

«Во-первых, дождь. А во-вторых, температура на пять градусов ниже — 23 градуса. И это все, что мы можем ожидать от этой воздушной массы», — указал он.

Специалист объяснил, что погода испортится ненадолго, и уже 21 и 22 августа наступят теплые летние дни.

«Среда и четверг у нас без осадков, и тоже 23-25 градусов, что тоже неплохо, по крайней мере на два-три градуса выше обычной [температуры] в это время года», —констатировал эксперт.

Менее продолжительная волна дождей пройдет в Подмосковье в пятницу, 23 августа.

«Температура после этого немножечко снова просядет. Но совсем несильно — всего до 21-23 градусов. Так что ничего сверхъестественного нет, обычное колебание температуры с августовскими значениями», — добавил Шувалов.

Он также сообщил, что выходные будут теплые — в субботу и воскресенье осадков не предвидится — «23-25 градусов, такой погодный оптимум».

Ранее Шувалов заявил, что в Москва с понедельника «попадет в теплый сектор». В выходные в столице ожидается облачная погода и температура до +25 градусов.