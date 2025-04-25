БТИ Подмосковья разъяснило, что такое топографическая съемка и когда она нужна

Топографическая съемка — создание подробный план земельного участка с отображением рельефа, строений, инженерных коммуникаций и других объектов. Это ключевой момент при проектировании недвижимости и планировании территорий. Об этом пишет Министерство имущественных отношений МО.
Когда нужна топографическая съемка?
в проектировании и строительстве зданий и сооружений;
для разрешения на строительство ИЖС или при узаконивании постройки;
в ландшафтном дизайне.
Работники БТИ Подмосковья выполняют топографические съемки с помощью современного и высоко точного оборудования. Снимки обеспечивают законность и безопасность действий с землей и строениями на территориях.
Услугу можно заказать окнах БТИ в МФЦ Подмосковья. На интересующие вопросы специалисты ответят по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88 или через форму обратной связи на сайте.
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