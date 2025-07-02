БТИ Подмосковья провело свыше 30 консультаций по гаражной амнистии в июне

В июне сотрудники Бюро технической инвентаризации Московской области провели серию выездных мероприятий. Специалисты организовали свыше 30 консультационных встреч в садоводческих и дачных некоммерческих товариществах, а также гаражно-строительных кооперативах региона.

География выездов охватила муниципальные округа, среди которых, Дмитровский, Истра и Можайский, а также городские — Богородский, Домодедово, Егорьевск, Королев, Котельники, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск и Химки.

В мероприятиях приняли участие около тысячи человек, в том числе председатели кооперативов, члены правлений и рядовые собственники участков, гаражей и прочих строений.

«Непосредственный диалог с гражданами дает возможность не только разъяснять нормы законодательства, но и оперативно реагировать на их запросы и ориентировать, куда и с какими документами обращаться для решения конкретной задачи», — пояснила генеральный директор Бюро технической инвентаризации Московской области Нелли Алексеева.

На встречах специалисты подробно разъясняли нюансы дачной и гаражной амнистий, порядок регистрации новых построек, процедуры уточнения границ земельных участков. Многие вопросы удалось решить на месте.

Актуальное расписание предстоящих выездных консультаций публикуют еженедельно на официальном сайте бюро и в соцсетях учреждения.

Получить информацию обо всех услугах можно также через форму обратной связи на сайте, в окнах БТИ в многофункциональных центрах Московской области или по телефону горячей линии +7(498)568-88-88.