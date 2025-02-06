БТИ Подмосковья провело свыше 1300 кадастровых работ за январь

В январе в БТИ подготовили 845 технических планов. Он содержит всю необходимую информацию об объектах недвижимости для их постановки на кадастровый учет. Технические планы требуются при строительстве нового объекта, перепланировке или реконструкции существующего.

Мытищинский филиал БТИ Московской области подготовил наибольшее количество технических планов — 194 штуки. Это связано с активным жилищным строительством и развитием инфраструктуры в этом округе.

Филиалы БТИ Московской области подготовили в январе 432 межевых плана. Это документация, которая создается для установления или изменения границ земельных участков. Документ состоит из графической и текстовой частей с точными координатами характерных точек границ.

Красногорский филиал БТИ Московской области стал лидером по количеству подготовленных межевых планов — их изготовили 98 штук. Высокий спрос на услугу обусловлен динамичным развитием загородной недвижимости и постоянным обновлением кадастровых данных по земельным участкам.

Сотрудники БТИ Московской области оформили 51 акт обследования. Он подтверждает фактическое отсутствие объекта недвижимости либо изменение его характеристик.

Орехово-Зуевский филиал БТИ Московской области лидирует в сфере оформления актов обследования — подготовлено 12 документов.