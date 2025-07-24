БТИ Подмосковья проведет серию консультаций по гаражной амнистии с 29 по 31 июля

Бюро технической инвентаризации Московской области организует серию выездных консультаций для владельцев гаражей и садовых домов с 25 по 31 июля. Специалисты расскажут, как правильно оформить имущественные права.

На встречах можно будет получить профессиональные консультации по всем вопросам, связанным с легализацией построек и документами.

В пятницу, 25 июля встречи пройдут в садовых товариществах «Энергетик-2», «Вега» и «Яблонька» в Можайском округе, «Ветеран» — в Балашихе и «Машиностроитель-1» — в Ступине. На следующий день сотрудники бюро посетят СНТ «Новые Черемушки-2» в Наро-Фоминске, «Рассвет» в Химках, «Нива» и «Отрада» в Одинцове и «Урожай-1» в Истре. На 27 июля запланирован визит в садовое товарищество «Маяк» в Истре, на 29 июля — в СНТ «Присады» в Серпухове, а на 30 июля — в СНТ «Реформа» в Видном.

Специалисты проведут консультации в товариществах «Искона», «Колос» и «Холдеево» в Можайском округе, а также «Лесное-Ступино» в Домодедове 31 июля.

Выездные мероприятия помогают жителям Подмосковья решать вопросы с оформлением недвижимости без необходимости посещения офисов учреждения, экономя их время и силы.