БТИ Подмосковья проведет серию консультаций по гаражной амнистии с 18 по 23 июля

Специалисты Бюро технической инвентаризации Московской области регулярно проводят выездные встречи в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах региона. Жители нескольких округов смогут получить бесплатные консультации на этой и следующей неделях.

Сотрудники бюро расскажут о регистрации прав собственности на гаражи и садовые дома в рамках специальных программ упрощенного оформления.

В пятницу специалисты будут работать в садовом некоммерческом товариществе «Березка» в Серпухове, гаражном кооперативе «Колос» в Домодедове, садовом товариществе «Заозерье» в Павлово-Посадском округе, а также в ГСК «Тесна» на территории Каширы.

В субботу, 19 июля, консультации пройдут в шести садоводческих товариществах: «Творец» (Наро-Фоминский округ), «Сходненские садоводы» (Химки), «Зеленая Поляна» (Одинцовский) «Мичуринец-3» (Долгопрудный), «Прогресс-96» (Солнечногорск) и «Факел» (Орехово-Зуевский).

Сотрудники бюро будут принимать посетителей 21 июля в садовом некоммерческом товариществе «Роса» в Подольске, а 23 июля — в объединении «Солнышко», расположенном в Ленинском округе.