БТИ Подмосковья проведет еще 3 консультации по дачной амнистии в октябре

БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ для консультаций в рамках дачной амнистии. С участниками разберут процесс оформления прав на гаражи, садовые дома и порядок перевода недвижимости в жилую.

В субботу, 11 октября, специалисты посетят СНТ «Машиностроитель-2» и «Воздвиженское» в селе Воздвиженское Сергиево-Посадского округа. На консультацию желающих приглашают к 11:00.

Еще одна встреча пройдет в понедельник, 13 октября, в СНТ «Родник» в поселке имени Воровского Богородского округа. Она продлится с 11 до 13 часов.

Подробная информация об услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения. Обратиться к специалистам можно в специальных окнах организации в МФЦ или по телефону горячей линии +7(498)568-88-88.