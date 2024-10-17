БТИ Подмосковья проконсультирует жителей по дачной и гаражной амнистиям в 6 округах

БТИ Московской области проведет выездные встречи в нескольких городских округах региона. Жители смогут узнать, как оформить права на недвижимость в рамках дачной и гаражной амнистий.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Подмосковья, консультации пройдут с 18 по 24 октября.

В Краснозаводске, Сергиево-Посадского городского округа представители БТИ пообщаются с жителями 18 октября, в Истре и Луховицах 19 октября, в Одинцове 22 октября, 23 — в Серпухове и 24 — в Дмитрове и в Одинцове.

Также задать вопросы можно через форму обратной связи на официальном сайте БТИ.

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