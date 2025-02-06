БТИ ответит на вопросы жителей Воскресенска по гаражной амнистии 12 февраля

Во время встречи можно будет воспользоваться скидками. При оформлении заказа через мобильный офис действует скидка 3% на все услуги БТИ. При повторном обращении в течение трех лет предоставляется скидка 5%, и количество обращений не ограничено. Также предусмотрена скидка 10% для мобилизованных граждан, участников СВО и их семей, а также для одного из родителей многодетной семьи Московской области.

Подробнее о том, что такое гаражная амнистия и как ей воспользоваться, можно ознакомиться по ссылке.