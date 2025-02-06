БТИ ответит на вопросы жителей Воскресенска по гаражной амнистии 12 февраля

Фото: Материалы ГБУ "БТИ Московской области"

Бюро технической инвентаризации Московской области проведет выездную встречу для жителей Воскресенска по вопросам гаражной амнистии. Мероприятие состоится 12 февраля на территории ГСК «Ракета» на Коммунальной улице.

Во время встречи можно будет воспользоваться скидками. При оформлении заказа через мобильный офис действует скидка 3% на все услуги БТИ. При повторном обращении в течение трех лет предоставляется скидка 5%, и количество обращений не ограничено. Также предусмотрена скидка 10% для мобилизованных граждан, участников СВО и их семей, а также для одного из родителей многодетной семьи Московской области.

Подробнее о том, что такое гаражная амнистия и как ей воспользоваться, можно ознакомиться по ссылке.

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