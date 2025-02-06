БТИ ответит на вопросы жителей Воскресенска по гаражной амнистии 12 февраля

Бюро технической инвентаризации Московской области проведет выездную встречу для жителей Воскресенска по вопросам гаражной амнистии. Мероприятие состоится 12 февраля на территории ГСК «Ракета» на Коммунальной улице.
Во время встречи можно будет воспользоваться скидками. При оформлении заказа через мобильный офис действует скидка 3% на все услуги БТИ. При повторном обращении в течение трех лет предоставляется скидка 5%, и количество обращений не ограничено. Также предусмотрена скидка 10% для мобилизованных граждан, участников СВО и их семей, а также для одного из родителей многодетной семьи Московской области.
Подробнее о том, что такое гаражная амнистия и как ей воспользоваться, можно ознакомиться по ссылке.
Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми
В Баку заявили об ожидании действий России после решения закрыть Русский дом
Выхода нет, скоро банкротство. В Британии раскрыли положение дел в стране
Осужденному за убийство историку Соколову вернут орден Почетного легиона
ФСБ задержала четырех работавших на украинские спецслужбы женщин
Стало известно, что россияне чаще всего покупали в онлайне и офлайне в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте