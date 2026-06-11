БТИ Подмосковья дало рекомендации по выбору кадастрового инженера
Для постановки на кадастровый учет дома, участка или помещения требуется технический или межевой план. Подготовить его может только кадастровый инженер. От качества его работы зависит, поставят ли объект на учет с первого раза или вернут на доработку. Поэтому к выбору специалиста стоит отнестись серьезно.
БТИ Московской области предлагает услуги по подготовке технических и межевых планов. Все документы готовятся в соответствии с требованиями законодательства. Если потребуется доработка, специалисты БТИ ее проведут.
В БТИ Московской области работают кадастровые инженеры с действующими аттестатами, которые состоят в СРО. Заказчику не нужно искать специалистов по объявлениям и проверять их документы — все уже сделано за него.
Заказать услуги можно несколькими способами:
- на сайте;
- в филиалах и окнах БТИ в МФЦ;
- по телефону горячей линии: 8 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.
Узнать больше о БТИ Московской области можно в чат-боте.