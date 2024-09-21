Брусчатку обновили на бульваре Ветеранов в Чехове

Покрытие отремонтировали на бульваре Ветеранов в Чехове. Теперь любимая жителями зона для отдыха станет еще безопаснее и красивее.

Работы на этой площадке начались 12 августа. Рабочие обновляют покрытие на площади 324 квадратных метра.

Специалисты «Чеховского благоустройства» используют качественные материалы для укладки брусчатки. Это сделает новое покрытие долговечным.

Обновленная территория будет красивой и безопасной. Здесь гуляют родители с детьми и любители активного отдыха.

Отметим, что ремонт провели в рамках комплексного содержания общественной территории.

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