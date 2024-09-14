Брошенный автомобиль эвакуировали с улицы Красногорска

В Красногорске продолжают освобождать улицы и парковки от брошенных машин. Накануне с улицы Ильинский тупик эвакуировали еще один автомобиль.

Автомобиль «Жигули» вывезли с территории около дома № 13 по улице Ильинский тупик. Транспортное средство отправили на спецстоянку.

Всего с начала года в округе эвакуировали более 50 брошенных авто. Работа идет по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

Брошенным средство могут признать, если на нем нет лобового или заднего стекла, пассажирских стекол, бампера, крышки багажника, капота, колеса либо оси.

Если вы нашли такой автомобиль, обратитесь в управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа по телефонам: 8(498)568-21-78, 8(499)501-09-19.

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