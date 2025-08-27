Брошенные во дворах автомобили эвакуировали на спецстоянку в Коломне

В Коломне продолжается работа по борьбе с брошенными во дворах жилых домов автомобилями. Их отправляют на специализированную стоянку, а после передают в собственность муниципалитету, если хозяин не заявляет о себе в течение трех месяцев.

Эвакуацию брошенных автомобилей курирует специально созданная комиссия в Коломне.

«Брошенные автомобили портят вид дворов, перекрывают проход и проезд, в том числе для оперативных служб, часто превращаются в мусоросборники. Конечно, жителям такая картина не нравится. В администрацию поступают обращения с просьбой убрать „автохлам“ с дворов», — подчеркнули в отделе муниципального контроля в сфере благоустройства и транспорта администрации округа.

Владельцам отправляют уведомления с предложением убрать транспорт самостоятельно. Если собственники не реагируют, автомобили перемещают на специальную площадку для временного хранения.

«С начала года провели 25 заседаний, на которых рассмотрели 110 обращений жителей. Еще 161 автомобиль признали брошенным транспортным средством. Большую часть из них после получения уведомлений убрали сами владельцы, и 21 машину уже эвакуировали на спецстоянку. Еще 35 автомобилей планируются к перемещению», — отметили в администрации округа.

Если в течение трех месяцев автомобиль никто не забирает со специализированной стоянки, его передают в собственность муниципалитету.