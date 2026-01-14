Бронзу всероссийских соревнований завоевала спортсменка из Истры

Спортсменка из Истры Елизавета Огрызкова поднялась на пьедестал почета на престижных всероссийских соревнованиях «Легенды Крыма». Чемпионат по спортивному ориентированию завершился 8 января в городе Алуште, Республики Крым и собрал сильнейших спортсменов страны.

Воспитанницы истринской школы ориентирования выступили в самых конкурентных категориях. Елизавета Огрызкова соревновалась в группе девушек до 17 лет и блестяще преодолела непростую горную дистанцию в дисциплине «кросс-выбор», завоевав бронзовую медаль.

В другой же женской категории за Истру выступали две спортсменки: Анастасия Огрызкова и Татьяна Архарова. Они также показали свой лучший результат в «кросс-выборе». Татьяна вошла в топ-11 сильнейших ориентировщиц страны, заняв 11 место, а Анастасия Огрызкова завершила гонку на 19 позиции.

Соревнования «Легенды Крыма» завершили учебно-тренировочные мероприятия сборной России.