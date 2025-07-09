Бронзовый бюст Льва Толстого пополнил коллекцию музея находок в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Каждый месяц работники комплексов по переработке отходов в Московской области совершают удивительные открытия. Среди потока ненужных жителям вещей им регулярно попадаются настоящие раритеты, которые благодаря бдительности сотрудников и продуманной системе сортировки становятся экспонатами музея «Культурный слой».

В июле сортировщики комплекса по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске обнаружили редкий бронзовый бюст Льва Толстого.

Произведение искусства, созданное в 1960-х годах советским скульптором Георгием Араповым, представляет собой мастерски выполненный портрет великого русского писателя, передающий его мудрость и духовную силу. В советскую эпоху подобные скульптуры украшали библиотеки, учебные заведения и частные собрания.

Сегодня коллекция музея «Культурный слой» насчитывает свыше двух тысяч уникальны находок.

Каждый из этих предметов, когда-то оказавшихся на свалке, заставляет задуматься о проблеме разумного потребления. Все желающие могут ознакомиться с уникальной коллекцией через онлайн-версию музея.