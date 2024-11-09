Бронницкий ювелирный завод отметил 100-летний юбилей

В этом году Бронницкому ювелирному заводу исполнилось 100 лет. На предприятии трудятся более 300 человек, среди них много династий: работники передают профессию по наследству.

Группа местных мастеров создала артель «Изумруд» 30 декабря 1924 года. С этого момента началась история Бронницкого ювелирного завода, который отметил в этом году 100-летний юбилей.

Изделия мастеров предприятия получали призы и медали на всесоюзных и республиканских выставках и ярмарках. А в 1937 году в Париже цепочки сложных видов плетения отметили золотыми медалями. Сегодня на Бронницком ювелирном заводе мастера разрабатывают новые виды узоров для колье, браслетов и цепей.

«Мы, конечно, гордимся своим положением, своим отношением к заводу и гордимся, что мы здесь можем реализовать все те интересные и полезные идеи, которые будут интересны для предприятия», — подчеркнул директор по развитию Бронницкого ювелирного завода Максим Блудов.