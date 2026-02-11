Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Лосино-Петровского

Ровно 60 лет назад, 10 февраля 1966 года, в Баку молодые люди стали мужем и женой. Там же родились их дети. До 1993 года семья жила в Азербайджане, затем перебралась в Саратов. А пять лет назад Воробьевы переехали в Подмосковье — поближе к дочери.

Глава семьи работал на оборонном заводе «Электротерма». Анатолий Иванович награжден орденом Трудовой Славы III степени, имеет звание ветерана труда. Белла Яковлевна 45 лет отдала медицине, трудилась медсестрой. Она тоже ветеран труда.

Сегодня у юбиляров большая семья — четверо внуков и двое правнуков.

С бриллиантовой свадьбой супругов поздравил глава округа Сергей Джеглав.

«Ваша семья — пример для всех нас. Шесть десятилетий вместе — это настоящий подвиг любви и верности», — сказал он.